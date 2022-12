Honda Kembali ke Lintasan F1

jpnn.com, JAKARTA - Honda bakal kembali ke balapan F1 pada 2026, setelah mereka memutuskan mundur pada 2020.

Hal itu dikuatkan dengan rencana Honda mendaftar secara resmi ke FIA untuk menjadi pemasok mesin pada musim 2026.

Mundur dari F1 seperti disesali oleh pabrikan mesin asal Jepang, Honda.

Kurangnya performa yang diperlihatkan mesin V6 Hybrid Turbo berkapasitas 1.600 cc, membuat pabrikan tersebut mundur.

Namun, Red Bull Racing secara mengejutkan dapat membawa pembalapnya, yakni Max Verstappen meraih gelar Juara Dunia F1 pada 2021.

Padahal itu adalah gelar yang tidak disangka Honda, melalui pertarungan sengitnya dengan juara dunia 7 kali yakni Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Kini sepak terjang Red Bull Racing makin beringas, musim 2022 meraih gelar konstruktor dan kembali Max Verstappen meraih gelar Juara Dunia pembalap F1 untuk yang kedua kalinya.

Honda pun senang bukan kepalang, di bawah pimpinan CEO and representative director of Honda Motor Co., Ltd yang menjabat pada 2021, yakni Toshihiro Mibe, melihat jika F1 bisa menjadi sebuah pengembangan mesin hybrid, serta pengembangan bahan bakar terbarukan.