Honda Mulai Pasarkan Mobil Mini N-One, Harganya Enggak Minimalis

jpnn.com, JEPANG - Honda Motor akan memulai penjualan kendaraan mini N-ONE yang diawali dari diler-diler Honda di seluruh Jepang, Sabtu.

Berdasarkan konsep yang mendasari Honda N Series, yaitu menawarkan "kehidupan yang menyenangkan dengan N”, tim pengembangan N-ONE baru yang berfokus pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

“N-ONE merupakan kendaraan yang akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan dapat menopang kenikmatan pelanggan dalam waktu yang lama,” kata Honda dalam siaran pers, Jumat.

Huruf "N" mewakili Norimono yang berarti "kendaraan" dalam bahasa Jepang.

Desain eksterior All-new N-ONE disempurnakan untuk makin menonjolkan karakteristik unik N-ONE dalam motif "lingkaran, persegi, dan trapesium" yang diidentifikasi sebagai kombinasi bentuk dasar yang membentuk keunikan N- ONE.

Interiornya dirancang untuk mengejar ruang kabin yang nyaman dengan desain minimalis.

Baca Juga: Honda CB125R Terbaru Hadir dengan Mesin Lebih Bertenaga

Untuk mencapai tujuan itu, tata letak tangki tengah asli Honda yang menempatkan tangki bahan bakar di bawah jok depan, juga berkontribusi pada desain interior N-ONE baru yang minimalis namun nyaman.

Sistem bantuan pengemudi dan keselamatan Honda Sensing adalah perlengkapan standar dari N-ONE yang sepenuhnya baru.