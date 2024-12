Honda, Nissan, dan Mitsubishi Jajaki Kemitraan Strategis

jpnn.com - Nissan Motor Co., Ltd., Honda Motor Co., Ltd., dan Mitsubishi Motors Corporation telah melakukan pembicaraan terkait sinergi bisnis ketiganya.

Honda dan Nissan sejatinya sudah melakukan kemitraan strategis melalui pembentukan perusahaan gabungan pada Agustus lalu.

Kemitraan mereka berfokus pada kecerdasan buatan dan elektrifikasi atau mobil listrik.

Kini, ketiga perusahaan otomotif Jepang itu menjalin upaya mengeksplorasi lebih jauh bagaimana mereka bisa saling berkontribusi pada integrasi bisnis otomotif.

Saat ini, Mitsubishi Motors srbagai mitra Nissan diharapkan dapat membuat keputusan pada akhir Januari 2025 mengenai keterlibatannya dalam integrasi tersebut.

Direktur, Presiden, CEO, dan Perwakilan Eksekutif Officer Nissan, Makoto Uchida, menekankan pentingnya kolaborasi ketiganya.

"Sangat penting bahwa kemitraan Nissan, Mitsubishi Motors, juga terlibat dalam diskusi ini. Kami berharap bahwa jika integrasi ini terwujud, kami dapat memberikan nilai yang lebih besar kepada basis pelanggan yang lebih luas," kata dia.

Pada kesempatan sama, Direktur dan Perwakilan Eksekutif Officer Honda, Toshihiro Mibe, juga mengomentari potensi manfaat keterlibatan Mitsubishi dalam kemitraan tersebut.