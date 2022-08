Hore! Harga TBS Sawit Naik Lagi

jpnn.com, JAMBI - Dinas Perkebunan Jambi menyatakan harga sawit di wilayahnya kembali mengalami kenaikan pada periode 28 Agustus - 1 September 2022.

Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit usia 10-20 tahun naik jadi Rp 2.283 per kilogram.

Harga TBS kelapa sawit usia 10-20 tahun naik tipis Rp 16 dari harga Rp 2.136 menjadi Rp 2.283 per kilogram.

Kemudian, Harga CPO ikut mengalami kenaikan tipis Rp 81 dari harga Rp 10.530 menjadi Rp 10.611 per kilogram.

"Harga inti sawit pada periode kali ini sebesar Rp 7 dari Rp 5.326 menjadi Rp 5.333 per kilogram," ungkap Distan Jambi.

Harga TBS sawit usia tanam tiga tahun yang ditetapkan pada periode kali ini adalah Rp 1.800 per kilogram.

"Usia tanam empat tahun Rp 1.905 per kilogram, usia tanam lima tahun Rp 1.994 per kilogram, usia tanam enam tahun Rp 2.078 per kilogram, dan usia tanam tujuh tahun Rp 2.131 per kilogram," katanya.

Selanjutnya, harga TBS sawit untuk usia tanam delapan tahun senilai Rp 2.174 per kilogram, usia tanam sembilan tahun Rp 2.218 per kilogram, dan di atas 25 tahun Rp2.105 per kilogram.