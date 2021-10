Hore! Jojo Bawa Indonesia Unggul 2-1 dari Denmark, Satu Lagi

jpnn.com, AARHUS - Jonatan Christie membuat tim bulu tangkis Indonesia unggul 2-1 atas Denmark di semifinal Piala Thomas 2020.

Jojo, panggilan Jonatan, memenangi pertandingan melawan Anders Antonsen di partai ketiga Indonesia vs Denmark di Ceres Arena, Aarhus, Sabtu (16/10) malam WIB.

Jojo menang dengan skor 25-23, 15-21, 21-16 atas Antonsen dalam waktu 100 menit.

Pada gim pertama, Jojo terlihat menikmati pertandingan sehingga bisa menjaga jarak dengan Antonsen.

Just in: The match between



Jonatan Christie and Anders Antonsen



is now the LONGEST MATCH in #ThomasUberCup2020 so far



100 minutes



????????????



What a match, what a performance!!! https://t.co/SzRN3pfJ7A