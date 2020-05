Hotman Paris Pengin Diajak Aa Gym Ceramah

Sabtu, 09 Mei 2020 – 08:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Perbedaan keyakinan rupanya tak membuat Hotman Paris Hutapea anti dengan mendengarkan ceramah islami.

Hal itu dibuktikan oleh pengacara kondang tersebut saat berbincang dengan Aa Gym belum lama ini.

Dalam perbincangan tersebut, Hotman Paris tak segan meminta saran dari Aa Gym mengenai keresahan yang dia rasakan dan temui selama ini dalam kehidupannya.

Mulai dari profesi, hobi, obesesi, kebahagiaan hingga dunia malam.

"Ternyata ada waktunya kita harus berpikir enough is enough (cukup adalah cukup). Sudah waktunya berbuat selain mengejar harta, popularitas, Kita harus mengerjakan hobi yang cocok dengan kita," ujar Hotman.

Merasa klop saat curhat dengan Aa Gym, Bang Hotman bahkan bersedia diundang ke acara ceramah pemilik nama Abdullah Gymnastiar itu.

“Sesekali kalau Pak Haji ceramah, enggak apa-apa saya ikut. Saya senang ikut ceramah,” pungkas Hotman menyodorkan diri.(chi/jpnn)