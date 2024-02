Hujan Berkah Iringi Zikir Akbar Perubahan yang Digelar Dua Caleg NasDem Ini

jpnn.com, BEKASI - Heikal Safar, caleg DPRD NasDem Provinsi Jawa Barat nomor urut 4 Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok bersama Hj. Ayu Alwiyah Aljufri, caleg DPR RI No Urut 5 dari Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok menggelar kegiatan keagamaan Dzikir Akbar Perubahan pada Jumat (9/2).

Hadir juga caleg DPRD Kota Bekasi, Syamsuar No urut 5 dapil Bekasi Barat dan Pondok Gede beserta ratusan warga, sukarelawan dan simpatisan serta anggota maupun pengurus Partai NasDem Kota Bekasi dan Kota Depok.

Kegiatan Dzikir Akbar Perubahan tersebut diawali dengan bacaan selawat dan bacaan Maulid Nabi Muhammad SAW Barzanji dengan diringin oleh musik hadroh generasi muda milenial Kota Bekasi. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kalam illahi Ayat Suci Al-Qur'an serta sambutan-sambutan.

Dalam sambutannya Ayu Alwiyah Aljufri mengajak semua kalangan untuk menggunakan hak suara

"Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan naungan Rahmat Allah SWT serta kucuran syafaat dari baginda Rasulullah saw aamiiin..Bersama ini saya selaku Caleg DPR RI warga Depok dan berdomisili di Kota Depok sejak 1997, mohon doa dan restunya dari Bapak dan Ibu serta semua anggota keluarga. Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim : Kami Dr. Ir. Hj. Ayu Alwiyah Aljufri, M. Si sebagai Caleg DPRRI dengan No Urut 5 , Dapil Kota Depok - Kota Bekasi DAN Heikal Safar, SH , sebagai Caleg DPRD Propinsi No Urut 4 Dapil Kota Depok - Kota Bekasi," tutur Ayu memohon doa restu dari masyarakat setempat.

Ayu dan Heikal masyarakat datang ke TPS masing-masing dan tidak golput.

"Kami infokan jangan sampai salah pilih bisa menyesal lima tahun coblos surat suara pilihan hati rakyat," imbuhnya.

Sementara itu dalam sambutannya caleg Heikal Safar mengatakan acara Dzikir Akbar Perubahan tersebut digelar selain untuk memperingati Isra Miraj syiar ajaran agama Islam di bulan rajab dan juga sekaligus menggemakan Kampanye Akbar terakhir paslon nomor urut 1 AMIN di JIS.