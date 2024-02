Hujan Gol Membuka Pekan ke-24 Liga 1, Cek Klasemen di Sini

jpnn.com - JAKARTA - Pekan ke-24 Liga 1 dibuka dengan luar biasa. Sebanyak 13 gol tercipta di empat pertandingan yang digelar Minggu (4/2).

Sembilan gol lahir pada tiga laga yang digelar sore tadi.

PSM Makassar menghancurkan Persita Tangerang 4-0.

Sementara itu, Persebaya Surabaya akhirnya meraih kemenangan pertama dari sebelas pertandingan terakhir di Liga 1. Bajol Ijo menang tipis 1-0 dari tamunya Bhayangkara Presisi dalam laga yang diwarnai dua kartu merah.

Salah satu big match di pekan ini, Persib Bandung vs Persis Solo berakhir imbang 2-2. Skor menunjukkan ketatnya laga di GBLA.

Malam ini, bersamaan dengan debat capres di JCC Senayan, PSS Sleman harus puas dengan hasil imbang 2-2 dengan tamunya Persikabo 1973.

Senin (5/2) dan Selasa (6/2) masih ada lima pertarungan lagi, di antaranya Arema FC vs PSIS Semarang, Persik Kediri vs Bali United dan Borneo FC vs Persija Jakarta. (adk/jpnn)

Hasil dan Jadwal Pekan ke-24

Klasemen