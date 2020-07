Hujan Gol Warnai Pesta Liverpool di Anfield, Kasihan Chelsea

jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool menghajar Chelsea 5-3 dalam laga pekan ke-37 Premier League di Anfield, Kamis (23/7) dini hari WIB.

Naby Keita, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum, Roberto Firmino dan Alex Oxlade-Chamberlain masing-masing menyumbangkan satu gol dalam kemenangan Liverpool tersebut.

Lima gol itu hanya bisa dibalas tiga kali oleh Chelsea lewat Olivier Giroud, Tammy Abraham dan Christian Pulisic.

Sembari mengangkat trofi Liga Premier pertama mereka --atau ke-19 untuk semua gelar kasta tertinggi Inggris--, Liverpool kini mengoleksi 96 poin di puncak klasemen, serta mengganggu peluang Chelsea dalam persaingan empat besar.

3 - Liverpool have remained unbeaten at Anfield in three consecutive league seasons for the first time in the club’s history. Citadel. pic.twitter.com/9EYtEcFE0u — OptaJoe (@OptaJoe) July 22, 2020