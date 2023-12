IBBA 2023 Kembali Digelar, Brand Lokal Indonesia Semakin Diapresiasi

jpnn.com, JAKARTA - Majalah SWA dan MARS kembali menggelar Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2023.

Ada ratusan brand asli Indonesia yang selama 21 tahun terakhir ini telah berhasil mendapatkan pengakuan best brand lewat ajang bergengsi ini.

“Terima kasih kepada Majalah SWA yang masih mempercayai kami sebagai mitra riset hingga 21 tahun. Untuk mensurvei Indonesia Best Brand tahun ini kami melibatkan 5.000 responden baik itu personal maupun rumah tangga. Dalam survei kami buat dalam 124 kategori produk dan tahun ada banyak nama-nama baru di kategori baru maupun di kategori yang sebelumnya sudah ada," ujar Radhi Hersemiaji Kartowisastro, CEO Mars Digital Indonesia.

Tahun 2023 ini, IBBA dibuka dengan sharing session yang bertajuk Navigating Multile Challenge to Become best Brand: Lesson Learnt From The Champion.

Tiga pemenang tampil sebagai pembicara dalam sesi ini. Mereka membagikan best practice-nya dalam menavigasi multi-tantangan untuk menjadi best brand.

Mereka yakni Salman Subakat, CEO Nurhayati Subakat Entrepreunership Institute (NSEI)-Paragon Corp.

Kemudian Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia dan Bernando Pardamean, Head of Marketing Sari Murni Grup.

Berikut nama-nama brand pemenang IBBA 2023, di antaranya: Momogi, Bridgestone, Meccaya – Salep 88, Sharp, Kacang Garuda, Gery Saluut, Pilus Garuda, Mountea, Gery Chocolatos, Okky Jelly Drink, Chocolatos, Sanyo, Beras Sania, Viva, Hufagripp, Bank Syariah Indonesia, Polytron, Adira Finance, Auto2000, Tolak Angin Sido Muncul dan Garda Oto.(chi/jpnn)