IBL 2024: Tekad Amartha Hangtuah Kembali Tembus 4 Besar

jpnn.com - Tim basket Amartha Hangtuah optimistis menatap persaingan IBL 2024.

Dengan persiapan matang, manajemen mendukung penuh tim dengan mendatangkan pelatih berpengalaman, yakni Andika Saputra.

Nakhoda yang akrab disapa Bedu itu diharapkan bisa mengembalikan kejayaan Hangtuah yang pernah mencapai semifinal IBL 2018.

Saat itu, Kelly Purwanto dan kolega hampir ke partai puncak sebelum akhirnya kalah dari Satria Muda Pertamina dengan skor 1-2 dalam sistem best of three series.

Managing Director Amartha Hangtuah, Musab Mohammad mengungkapkan manajemen percaya dengan kinerja Andika Saputra yang pernah menukangi Louvre Surabaya.

Tangan dingin Bedu diharapkan bisa membawa Amartha kembali bersaing di papan atas kompetisi kasta tertinggi basket Indonesia.

“Kami mengangkat kembali coach Bedu yang sudah paham karakter tim dan diharapkan bisa membuat kami kembali ke papan atas serta tembus play off musim depan," ungkap Musab.

Selain mendatangkan pelatih berpengalaman, Amartha juga merekrut pemain baru, seperti Dandung O'Neal Pamungkas, Rizky Agung Pranata, Tri Hartanto, dan Govinda Julian Saputra.