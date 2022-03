IBL All Star 2022 Digelar, Duel Baim Wong vs Raffi Ahmad Tersaji

jpnn.com, JAKARTA - IBL All Star kembali digelar setelah sempat vakum selama dua tahun akibat pandemi Covid-19.

Rencananya IBL All Star 2022 akan berlangsung pada Kamis (31/3) mendatang di Hall Basket Senayan, Jakarta.

Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah memberikan tema Blast from The Past pada IBL All Star musim ini yang mmberikan gambaran kepada para penonton soal perjalanan kompetisi bola basket Indonesia dari masa ke masa.

“IBL All Star 2022 akan menampilkan sejarah kompetisi bola basket tertinggi di tanah air dari awal sampai di masa IBL saat ini.”

“Setiap tonggak sejarah yang sudah dimulai menjadi awal langkah perjalanan ke kompetisi berikutnya. Karena itu, tahun ini kami mengusung tema Blast from The Past. Penonton bisa melihat perjalanan sejarah kompetisi basket Indonesia,” ungkap Junas dalam konferensi dengan wartawan, Selasa (29/3) sore WIB.

Selain menggelar IBL All Star 2022 yang menampilkan pemain-pemain pilihan penonton, ada juga Slam Dunk Contest, Three Points Contest, dan Skill Challenge.

Sebelum acara itu berlangsung, beberapa artis ibu kota, seperti Raffi Ahmad hingga Baim Wong akan bertanding di acara celebrity games.

Kedua pesohor Tanah Air itu akan diasuh oleh legenda basket Indonesia, Bambang Hermansyah dan Ali Budimansyah.