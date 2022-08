IBL Playoff 2022: 8 Tim Terbaik Berebut Tiket Semifinal, Catat Jadwalnya

jpnn.com, JAKARTA - IBL Playoff 2022 akan digelar enam hari lagi di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat pada 13 Agustus mendatang.

Delapan tim terbaik babak reguler akan bersaing memperebutkan empat tiket babak semifinal kompetisi kasta tertinggi bola basket Tanah Air.

Tim-tim seperti Satria Muda Pertamina, Pelita Jaya Bakrie, Prawira Bandung, NSH Mountain Gold Timika, Amartha Hangtuah Jakarta, RANS PIK Basketball, Dewa United Surabaya dan West Bandits Combiphar Solo nantinya bersaing memperebutkan empat tiket babak semifinal.

Partai IBL Playoff 2022 akan tersaji dalam best of three dengan dua kali kemenangan dari tiga pertandingan akan lolos babak berikutnya.

Tiket IBL Playoff 2022 sudah dijual untuk umum dengan harga Rp 35.000 satu kali pertandingan.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut bisa membeli tiket melalui platform seperti Loket.com, Tokopedia, dan Gotix.

Berikut ini JPNN.com telah merangkum beberapa pertandingan IBL Playoff 2022 yang akan berlangsung di kota Kembang:

Satria Muda Pertamina vs Amartha Hangtuah