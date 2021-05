IBL Playoffs: Taklukkan Bima Perkasa, Dewa United Tantang Pelita Jaya di Semifinal

jpnn.com, JAKARTA - Louvre Dewa United Surabaya berhak menantang Pelita Jaya Bakrie Jakarta di semifinal IBL 2021.

Dewa United berhak atas tiket semifinal setelah menyingkirkan KAI Bima Sakti Perkasa Jogja 2-1 di IBL Playoffs.

Pada gim ketiga alias penentu di Britama Arena Mahaka Square Kelapa Gading Jakarta Utara, Selasa (25/5) sore, Dewa United menang atas Bima Perkasa 67-56.

Jamarr Andre Johnson yang hari ini memastikan masuk dalam klub 1.000 rebound mencetak 20 poin.

Sementara itu, Kevin Kevin Moses Poetiray mengemas 18 poina dan Dio Tirta Syahputra menyumbang 16.

Dari kubu Bima Perkasa, Azzarya 'Adhit' Pradithya mencetak 13 poin dan Rachmad Febri Utomo mendulang sebelas.

Semifinal Divisi Merah IBL antara Dewa United versus Pelita Jaya akan digelar pada 28, 29 dan 30 Mei (best of three).

Sementara itu di Divisi Putih, Satria Muda Pertamina Jakarta masih menunggu lawannya di semifinal, antara Prawira Bandung atau West Bandits Solo.