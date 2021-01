Ibrakadabra! AC Milan Kukuh di Puncak Klasemen Serie A

jpnn.com, MILAN - Bomber gaek AC Milan Zlatan Ibrahimovic mengemas dua gol untuk mengunci kemenangan 2-0 AC Milan atas Cagliari, pada pekan ke-18 Serie A Liga Italia di Sardegna Arena, Sardinia, Selasa (19/1) dini hari WIB.

Kemenangan itu membawa Milan unggul tiga poin atas Inter Milan di puncak klasemen sementara dengan 43 poin, sedangkan Cagliari tertahan di posisi ke-17 dengan 14 poin.

Pertandingan baru berusia tujuh menit saat Milan mendapat hadiah penalti akibat pelanggaran Charalambos Lykogiannis terhadap Ibrahimovic.

Ibrakadabra (julukan Ibrahimovic) sendiri yang mengeksekusi penalti dan ia sukses menunaikan tugasnya.

9 - Zlatan #Ibrahimovic has found the net in nine successive starts for the first time in his Top-5 European leagues career. Titan.#CagliariMilan #SerieA pic.twitter.com/6tZMRezgEf — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 18, 2021