Ibunda Amanda Manopo Meninggal, Para Pemain Sinetron Ikatan Cinta Beri Kekuatan

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Sari Nila mengucapkan belasungkawa kepada Amanda Manopo atas kepergian Ibundanya, Henny Manopo.

Sari Nila melalui akunnya di Instagram mengunggah potret kebersamaannya dengan Amanda Manopo.

Keduanya diketahui terlibat dalam satu sinetron yang sama, yakni Ikatan Cinta.

Melalui unggahannya, Sari Nila berupaya memberi kekuatan kepada aktris 21 tahun itu.

"Sending my love and prayer. Be strong my girl, i know you are (Mengirimkan cinta dan doaku. Yang kuat ya, aku tahu kamu bisa) @amandamonopo," ujar Sari Nila melalui akunnya di Instagram, Minggu (25/7).

Tak hanya pemeran Mama Rosa dalam sinetron Ikatan Cinta saja yang memberikan kekuatan kepada Amanda.

Lawan mainnya di sinetron tersebut, Glencha Chysara juga melakukan hal serupa.

Melalui akunnya di Instagram, Glencha membagikan foto Amanda Manopo dan memberikan dukungan.