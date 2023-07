ICDE Kawal UT Kuatkan Kualitas Pendidikan Terbuka Jarak Jauh Tingkat Dunia

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Universitas Terbuka (UT) mengundang International Council for Open and Distance Education (ICDE) di Norwegia untuk meninjau kualitas pendidikan jarak jauhnya (distance learning).

Ini merupakan tahun kelima dilaksanakannya review kualitas oleh ICDE setelah sebelumnya dilakukan pada 2005, 2010, 2016, dan 2019.

Reviewer dari ICDE tahun ini adalah Prof. Ebba Ossiannilsson (Chair of the ICDE OER Advocacy Committee and ICDE OER Ambassador for Global Advocacy, Sweden), Prof. Morten Flate Paulsen (The Norwegian of Science and Technology dan Former ICDE Secretary General), dan Prof. Kam Cheong Li (Dean of School of Open Learning at Hong Kong Metropolitan University).

Prof. Ebba Ossiannilsson menjelaskan ICDE menekankan pentingnya penjaminan kualitas pendidikan tinggi dalam sistem Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ).

"Review kualitas pada ICDE merupakan layanan yang dirancang untuk meningkatkan dan mendukung kualitas lembaga pendidikan terbuka, jarak jauh," kata Prof. Ebba dalam Visitasi ICDE Quality Review Tahun 2023 di UTCC, Pondok Cabe, Tangsel, Senin (17/7).

Prof. Morten menambahkan adanya pandemi Covid-19 membuat seluruh negara termasuk Indonesia menitikberatkan pada penerapan distance learning.

Agar memastikan kualitas PTTJJ yang ditawarkan berdaya saing tinggi, UT bersama ICDE melakukan quality review (penilaian mutu).

Prof. Ebba, Prof. Morten, dan Prof. Kam Cheong Li pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada ICDE untuk dapat mereview berbagai layanan di UT.