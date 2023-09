ICO 2023 Vol. 2: Memetakan Dinamika Politik Melalui Media Sosial & Strategi Brand

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Communication Outlook (ICO) Vol.2 hadir dengan membahas topik mengenai Navigating a Political Year: Examining Risks and Opportunities from a Marketing and Communication Perspective di Grand Ballroom Sentral Cawang Hotel, pada Rabu, (27/9).

Pada ICO kali ini menghadirkan panelis dan pembicara terkemuka yang membahas isu-isu penting seputar pemasaran politik, media sosial, dan strategi merek di tahun politik yang dinamis.

Acara dengan dua topik The Power and Impact of Political Marketing on Social Media and Digital Platforms dan Navigating Brand Activities during a Political Year: Challenges and Strategies for Success ini digelar oleh Kalandara Group.

Melalui ICO kali ini, Kalandara Group berupaya menghadirkan wacana terkini seputar isu-isu penting yang muncul dalam dinamika politik yang senantiasa berubah.

Dengan mengundang sejumlah praktisi dan ahli terkemuka, diharapkan bisa memperluas cakrawala wawasan bersama dan mempertahankan stabilitas sepanjang tahun politik ini, melalui perayaan demokrasi yang damai dan pendekatan komunikasi yang bijak, serta memacu pertukaran gagasan yang penuh pencerahan.

Fokus diskusi ini terarah pada strategi mengatasi tantangan dan mengelola dinamika politik.

Bagaimana peran pemasaran dan komunikasi dapat memberikan kontribusi vital dalam menghadapi situasi yang kompleks ini, baik dari perspektif bisnis, merek, maupun profesional di bidang komunikasi dan pemasaran.

"Kami sangat bersemangat kembali menghadirkan ICO, terutama dalam menggali lebih dalam dinamika politik yang berpengaruh besar terhadap dunia komunikasi dan pemasaran. ICO hadir dengan panduan praktis menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di tahun politik. Hal ini diharapkan dapat membantu untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang di tahun politik dengan lebih efektif," ujar CEO dan Co-Founder Kalandara Group, Dewi Irma Kusvianty.