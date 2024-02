ICSA dan Olahkarsa Gelar The 2nd GCG International Conference on ESG

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) berkolaborasi dengan Olahkarsa menggelar 'The 2nd Good Corporate Governance (GCG) International Conference on ESG' pada 20-21 Februari 2024 di Hotel Mandarin Oriental Jakarta dan Gedung Bursa Efek Indonesia.

Mengusung tema ESG in Corporate Governance for Corporate Sustainable Growth, ICSA bersama Olahkarsa berupaya mendorong peran Sekretaris Perusahaan untuk menciptakan ekosistem bisnis berkelanjutan melalui penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG).

ICSA dan Olahkarsa berkolaborasi menghadirkan forum ini untuk mengembangkan pendekatan strategis terhadap tata kelola bisnis yang selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan.

Co-Founder & CEO Olahkarsa, Unggul Ananta menjelaskan ESG saat ini telah menjadi fokus bagi dunia bisnis dari berbagai sektor.

“Sejalan dengan hal tersebut, kami memandang konsep ESG perlu terus digalakkan, dipahami, dan diimplementasikan dalam tata kelola bisnis di berbagai sektor, sebagai langkah mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujar Unggul.

Ketua Umum ICSA, Katharine Grace menuturkan upaya mendorong adopsi ESG dalam tata kelola bisnis, pihaknya melihat peran strategis yang dimiliki oleh profesi Sekretaris Perusahaan.

“Forum ini diharapkan dapat menjadi platform dan media dialog untuk mendorong peran sekretaris perusahaan dalam mempromosikan keselarasan bisnis dan pembangunan berkelanjutan melalui ESG. Sehingga sekretaris perusahaan, sebagai fungsi yang menjembatani antara perusahaan dengan pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam mengawal dan mendorong perusahaan mengimplementasikan ESG dari segi strategi dan implementasi,” katanya.

Menurut Katharine, investsor pemain global saat ini sangat konsen kepada perusahaan yang telah menerapkan ESG.