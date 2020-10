Ifan Seventeen Meradang, Menyampaikan Kalimat Tantangan

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis Seventeen, Ifan murka karena dituduh sering selingkuh.

Kemarahan disampaikan Ifan Seventeen melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram.

"Gue mau nanya aja lo ada masalah? @amrazing coba yang ada masalah ketemuan ajalah kita, enak mau diselesaiin kayak apa?," ungkap Ifan Seventeen, Rabu (28/10).

Pelantun Selalu Mengalah itu merasa perlu bertemu dengan pemilik akun yang diduga menyebarkan sindiran dirinya selingkuh di media sosial itu.

"Biar followers gue juga pada tahu. Mau lo enggak tahu gue, ataupun lo enggak tahu tentang cerita hidup gue, lo tetap harus menyelesaikan semuanya," jelas Ifan Seventeen.

"Karena jelas itu gue, @amrazing gue sudah DM nomar WhatsApp gue. Either lo balas terus kita ketemuan atau gue yang cari lo, as simple as that. Btw kalau perlu sebelum ketemu gue swab dulu deh, asik kan," sambungnya.

Masalah ini bermula saat selebgram @amrazing melakukan tanya jawab di Instagram Story.

Dia menuliskan pertanyaan 'Aku jadi selingkuhan dan...,' yang kemudian dibalas salah satu netizen yang mengaku selingkuhan seorang vokalis.