Ikhtiar Dompet Aman Membangun Mindset Baru Generasi Milenial Pasca-pandemi

jpnn.com, JAKARTA - Platform Dompet Aman menyelenggarakan The Bridge Conference, konferensi virtual tahunan yang diprakasai oleh The Meeting of Minds Forum.

Perhelatan bertajuk The Bridge 2021 Conference, RUN for a Sustainable Future itu berlangsung pada Sabtu (13/11).

Salina Nordin, Founder & CEO of Dompet Aman mengungkapkan kegiatan itu bertujuan membangun mindset baru bagi generasi muda pascapandemi Covid-19.

Baca Juga: IDEA Luncurkan Platform Hybrid Learning

"Kami mewakili platform gaya hidup kaum urban, menyediakan jembatan untuk mewujudkan masa depan yang terbaik dan impactful,' kata Salina Nordin, dalam siaran persnya, Selasa (16/11).

Dompet Aman memiliki tiga INNER strategic partner, yaitu Heritage Amanah International, Amanah Medivest Gemilang, dan Yayasan Muda Giat Peduli (YMGP).

"Kami terus giat memberikan komitmen untuk social campaign #saveibuku dan seterusnya," kata Tania Nordina, CEO YMGP.

Ketiga Partners inilah yang bekerja sama untuk mewujudkan 'Dompet Aman Hub', sebagai kurator dalam menentukan penyedia solusi layanan terpilih.

Hal ini agar masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang dapat memiliki kesempatan mendapatkan akses terbaik dalam bidang keuangan, kesehatan, gaya hidup dan sosial.