Iko Uwais Main di Film The Expendables 4, Ini Perannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Iko Uwais akan turut membintangi film The Expendables 4.



Dilansir dari Deadline, Iko Uwais ikut bergabung bersama Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, dan Randy Couture.



Bintang film The Raid itu akan memerankan sosok penjahat dalam film The Expendables 4.



Meski masih dirahasiakan, tetapi plot film itu masih fokus dengan sekelompok tentara veteran bayaran.



Nantinya, Iko Uwais berperan sebagai mantan perwira militer yang menjadi pedagang senjata dengan pasukan pribadinya sendiri.



Iko Uwais sendiri dikenal atas perannya di film The Raid (2011) dan The Raid 2: Berandal (2014).



Baru baru ini, aktor 38 tahun itu membintangi film Snake Eyes.



Kekinian, Iko Uwais dipercaya untuk turut membintangi film Expendables 4.



Film itu akan turut diramaikan oleh Megan Fox, Jacob Scipio, dan Andy Garcia. (mcr7/jpnn)



