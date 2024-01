Rayakan Tahun Baru Bareng Keluarga, Audy Sampaikan Harapannya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Audy Item merayakan malam pergantian tahun bersama keluarga di rumah.

Pelantun Menangis Semalam ini mengunggah kegiatan bersama keluarga besar di malam tahun baru.

Pada unggahan di Instagram Story, Audy terlihat menikmati momen berkumpul bareng keluarga.

Mulai dari makan bersama hingga menyaksikan pertunjukan kembang api.

Audy Item dan Iko Uwais juga membagikan potret bersama kedua anak mereka.

Dia lantas menyampaikan harapannya di 2024, yang penuh kebahagiaan.

"May the coming year be filled with success, happiness, and all the things that make life beautiful. Aamiin," tulis Audy, sebagai keterangan.

Unggahan itu pun langsung menuai beragam komentar dari pengikut Audy di Instagram.