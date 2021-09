Ikut Ambil Peran di Imperfect The Series 2, Cinta Laura: Aku Enggak Lucu, Tetapi

Minggu, 19 September 2021 – 20:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Cinta Laura akan ikut meramaikan Imperfect The Series 2.



Cinta Laura akan menjadi pemain pendukung dari spin-off kisah geng indekos dalam film Imperfect.



Imperfect The Series merupakan spin-off dari kisah geng indekos dalam film dengan judul yang sama tersebut.



Cinta Laura pun membocorkan karakternya dalam series tersebut.



"Aku merasa karakter aku adalah sebuah social commentary terhadap banyak influencer atau selebgram (selebritas Instagram) yang ada di luar sana karena mungkin keliatannya hidup mereka gitu-gitu saja," ujar Cinta Laura ditemui di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (19/9).



"Ambil foto cantik, bikin video keren, dan dapat banyak uang padahal enggak (seperti itu)," sambungnya.



Melalui karakternya di series tersebut, aktris berdarah Jerman - Indonesia itu menggambarkan bagaimana realita seorang selebgram.



Meski tampil percaya diri di depan kamera tetapi ada kegelisahan dan ketidakamanan yang disembunyikan.



Menurut Cinta Laura, peran itu yang dia bawakan melalui Imperfect The Series 2 tersebut.



"Di belakang itu ada juga orang-orang yang insecure dengan intens yang mereka dapatkan," ucapnya.



"Jadi, walaupun kecil karakternya aku suka banget karena ada realita di balik Cika Cihuy yang keliatannya ya begitu saja pengin jadi orang terkenal tanpa alasan jelas," imbuh Cinta Laura.



Dia sendiri menilai dirinya tak begitu lucu untuk memerankan karakter dalam series tersebut.



"Aku orang yang enggak lucu. Mungkin cute, itu adalah kata-kata yang tepat," kata Cinta Laura.



"Itu kata Reza ya," imbuhnya.



Ini bukan kali pertama perempuan 28 tahun itu bermain di drama komedi.



Namun, bagi Cinta Laura, ada tantangan tersendiri memerankan sosok Cika Cihuy di Imperfect The Series 2.



"Mungkin challenge-nya di sini bagaimana bikin penonton kesal lihat karakter aku tetapi aktingnya enggak berlebihan," kata bintang pelantun Guardian Angel itu.



"Untungnya tadi pagi langsung ngobrol sama Ernest, Reza, dan mereka setuju dengan approach yang aku ambil," tambahnya.



Imperfect The Series 2 dibintangi oleh Kiky Saputri, Neneng Wulandari, Zsa Zsa Utari, Aci Resti, dan beberapa artis lainnya.



Nantinya, Imperfect The Series 2 dapat disaksikan di WeTV. (mcr7/jpnn)



