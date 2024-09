Ikut Seleksi Calon Anggota BPK, Misbakhun Tegaskan Loyalitas untuk Negara

jpnn.com, JAKARTA - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Mukhamad Misbakhun telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR RI, Senin (2/9/2024).

Ia pun mengaku siap mengundurkan diri dari jabatan di lembaga legislatif maupun pengurus Partai Golkar jika kelak terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, langkah itu merupakan caranya menjaga independensi lembaga yang berwenang memeriksa peneglolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut.

“Saya menyampaikan ini ke bapak-bapak, saya adalah kader partai, tetapi ketentuan perundang-undangan mengatakan ketika saya menjadi anggota BPK, saya harus mengundurkan diri dari keanggotaan dan kepengurusan,” kata Misbakhun saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK di Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Politikus yang kembali terpilih menjadi anggota DPR hasil Pemilu 2024 itu mengutip pernyataan kondang dari negarawan Filipina Manuel Luis Quezón. “When my loyalty to state is beginning, my loyalty to party is ending,” imbuhnya.

Misbakhun menegaskan bahwa dirinya sangat mafhum bahwa mengabdi kepada negara maupun partai sama-sama pengabdian.

Atas dasar itu, Misbakhun sebagai politikus tetap berkomitmen terhadap perundang-undangan yang berlaku.

“Orientasi saya kepada titik tumpu kepada negara. Itu yang paling utama,” tegasnya.