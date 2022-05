Imbas One Way Tol Jakarta-Cikampek, Arus Lalu Lintas Sejumlah Titik Dialihkan

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Marga bersama Polri telah memberlakukan one way dari KM 414 Tol Semarang-Batang hingga KM 03 500 Tol Jakarta-Cikampek, Sabtu (7/5) pagi.

Pemberlakukan rekayasa lalu lintas itu sudah dilakukan sejak pukul 07.00 WIB guna mengurai kepadatan arus lalu lintas di tol arah Jakarta.

Imbas rekayasa lalu lintas itu, seluruh gerbang tol akses masuk Tol Jakarta-Cikampek ditutup sementara.

Baca Juga: Ini Jalur Alternatif ke Bandung saat One Way Arus Balik Lebaran

Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Irra Susiyanti mengatakan sebagai dampak one way, pengalihan lalu lintas juga diterapkan di Simpang Susun (SS) Cawang, Gerbang Tol (GT) Kalimalang 2, dan SS Cikunir arah Cikampek.

Pengalihan lalu lintas di SS Cawang dimulai pukul 00.15 WIB, dengan menutup tiga titik lokasi yang menuju Tol Jakarta-Cikampek, yaitu:

a. Km 00 400 B ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit (dari Semanggi arah Cawang/Cikampek)

b. KM 00 200 B ruas Tol Cawang-Tanjung Priok-Pluit (dari Priok arah Cawang/Cikampek)

c. On ramp UKI (dari arteri Cawang/UKI arah Cikampek via Tol)