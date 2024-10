Inara Rusli dan Virgoun Kompak Dampingi Starla Saat Konser

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli dan mantan suaminya, Virgoun kompak mendampingi anaknya, Starla yang ikut konser recital solo piano dan biola.

Momen tersebut dibagikan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Inara Rusli mengaku bangga melihat Starla yang sukses tampil dalam konser recital solo piano dan biola.

"We are so proud of you, girl," ungkap Inara Rusli, Senin (21/10).

Perempuan berusia 31 tahun itu kemudian mengucapkan terima kasih kepada Virgoun.

Inara Rusli mengapresiasi vokalis Last Child itu telah menyediakan waktu demi melihat penampilan Starla.

"Thank you daddy nya Starla sudah mau sempatkan hadir," tambah mantan personel Bexxa itu.

Pada keterangan foto, Inara Rusli juga bercerita mengenai minat anak-anaknya terhadap musik.