Incar Pertumbuhan DPK, Bank BTN Ekspansi ke Yogyakarta

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) tahun ini menargetkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai double digit.

Untuk mencapai target tersebut, perseroan melakukan ekspansi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengincar sektor real estate dan pendidikan.

Plt Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan sektor real estate dan pendidikan terbukti tetap bertahan di tengah pandemi dengan mencatatkan pertumbuhan positif.

Budaya stay at home, work from home, hingga school from home membuat kedua sektor bisnis tersebut makin subur seiring dengan kaum milenial semakin melek dengan investasi, termasuk pada sektor properti.

“Selama ini, bisnis kami berfokus pada sektor pendidikan dan properti di Yogyakarta. Perseroan akan terus merancang berbagai program dalam meningkatkan ekspansi bisnis di perumahan dan pendidikan di kota pelajar ini,” kata Nixon di sela kunjungan dengan Rektor UGM dan jajarannya di Yogyakarta, Jumat (5/1).

Menurut Nixon, untuk meningkatkan laju pertumbuhan bisnis di Yogyakarta, Bank BTN menawarkan layanan perbankan kepada civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Adapun layanan perbankan yang ditawarkan BTN selain tabungan juga bisa memberikan kredit atau pinjaman baik KPR maupun kredit kavling.

"Dengan penawaran kredit tersebut, dosen UGM bahkan bisa membangun kos-kosan untuk mahasiswa," katanya.