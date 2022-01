India Open 2022 Diterpa Badai Covid-19, Begini Respons Ahsan/Hendra

jpnn.com, INDIA - Ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan a.k.a The Daddies sukses melaju ke perempat final India Open 2022 seusai mengalahkan wakil tuan rumah Bhaskar Chakraborty/Kapil Chaudhary.



Dalam pertandingan yang dihelat di K.D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi, The Daddies menang mudah dua gim langsung, 21-17, 21-9 dalam tempo 22 menit.



Selepas laga, ganda ranking dua dunia itu mengaku masih waspada mengingat terjadi kasus penularan Covid-19 di turnamen level Super 500 tersebut.



BWF sebelumnya mengumumkan terdapat tujuh atlet yang bertanding di India Open 2022 terpapar Covid-19 dan harus dinyatakan kalah walkover (wo).



"Kami di sini lebih takut karena banyak yang positif Covid-19."



"Kami hanya bisa pasrah semoga ke depannya protokol kesehatan bisa dijaga dengan ketat apabila sedang di arena. Kami, bahkan sampai tidak ke luar kamar," ungkap Hendra dalam rilis tertulis.



Kini, Ahsan/Hendra tengah bersiap menatap laga perempat final India Open 2022 melawan ganda Norwegia Torjus Flaatten/Vegard Rikheim yang di laga sebelumnya mengalahkan wakil India Vasantha Kumar Hanumaiah Ranganatha/Ashith Surya dengan skor 21-17 6-21 21-18.

Jelang laga tersebut, Hendra mengaku bakal menyiapkan kondisi lebih fit lagi agar bisa melangkah jauh di turnamen ini.



"Besok kami harus lebih siap lagi karena lawannya juga belum pernah ketemu. Kami tidak mau lengah," tutup Hendra.(pbsi/mcr16/jpnn)



