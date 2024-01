Indonesia Bisa Ketemu Thailand di Final Piala Asia 2023, Sebegini Persentasenya

jpnn.com - DOHA - Dua wakil Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand bisa ketemu di final Piala Asia 2023.

Itu lantaran kedua tim terpisah dalam bagan fase gugur.

Di 16 Besar Piala Asia 2023, Indonesia berada di pul kanan bersama Australia, Arab Saudi, Korea, Tajikistan, Uni Emirat Arab, Irak, dan Jordan.

Sementara itu, Gajah Perang -julukan Timnas Thailand, di kiri bersama Uzbekistan, Qatar, Palestina, Iran, Syria, Bahrain, dan Jepang.

Bagan fase gugur Piala Asia 2023. Kiri (dari atas ke bawah): Qatar Vs Palestina, Uzbekistan vs Thailand, Iran vs Syria, Bahrain vs Jepang. Kanan (dari atas ke bawah): Australia vs Indonesia, Arab Saudi vs Korea, Tajikistan vs Uni Emirat Arab, Irak vs Jordan. Grafis: theafc

Indonesia bisa ke final andai menyingkirkan Australia di 16 Besar, lalu mengalahkan pemenang Arab Saudi vs Korea di 8 Besar, dan menaklukkan terbaik dari Tajikistan vs Uni Emirat Arab/Irak vs Jordan di semifinal.

Thailand bisa menyusul Indonesia ke final jika mengandaskan Uzbekistan di 16 Besar, mengalahkan pemenang Qatar vs Palestina di perempat final, dan menyingkirkan si terbaik dari Iran vs Syria/Bahrain vs Jepang di 4 Besar.

Tim analisis dari Opta menghitung persentase Indonesia dan Thailand ke final sangat kecil.