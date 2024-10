Indonesia Sampaikan Capaian Penting dalam KTT ke-4 ASEAN–Australia, Silakan Disimak

jpnn.com, VIANTIANE - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi delegasi pada ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-4 ASEAN- Australia di National Convention Centre pada Kamis (10/10).

Dia mengatakan Indonesia selaku koordinator kerja sama antara ASEAN dengan Australia menyampaikan capaian penting kemitraan yang telah berjalan selama 50 tahun.

“Australia termasuk salah satu mitra yang sangat aktif. Di pilar ekonomi, Australia adalah mitra penting ASEAN dalam penerapan Kemitraan Komprehensif Regional (RCEP) dan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru,” kata Wapres Ma’ruf.

Dalam rangka peringatan 50 tahun hubungan tersebut, telah dilaksanakan KTT ASEAN Australia dalam Perayaan Kemitraan ke-50 pada Maret 2024 yang lalu dan dihadiri oleh seluruh Kepala Pemerintahan ASEAN, kecuali Myanmar.

Pada pertemuan tersebut diadopsi dua dokumen yang menjadi dasar kerja sama ASEAN dan Australia, yakni ASEAN-Australia Leaders’ Vision Statement–Partners for Peace and Prosperity dan The Melbourne Declaration–A Partnership for the Future.

Pada pilar politik-keamanan, disampaikan penanganan terorisme dan kejahatan transnasional semakin kuat.

Wapres Ma'ruf mengapresiasi ASEAN atas dukungan Australia terhadap implementasi dan dukungan dalam AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific).

Sementara pada pilar sosial budaya, dukungan Australia terhadap ketahanan kesehatan terhadap pandemi, kerja sama pendidikan, dan hubungan antar-masyarakat didorong lebih erat melalui pendirian ASEAN-Australia Center.