Industri Keuangan Lebih Siap saat COVID-19 Datang

Minggu, 28 Juni 2020 – 06:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Era digital disrupsi menuntut perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan bisnis dengan dukungan teknologi digital.

Perusahaan juga harus terus berinovasi secara tepat cepat agar makin dekat dengan konsumen.

Iconomics memberikan dukungan dan apresiasi kepada 79 perusahaan keuangan terbaik di Indonesia yang tangguh menghadapi peluang, tantangan dan kompetisi di era disrupsi digital.

Perusahaan yang mendapatkan apresiasi adalah yang bergerak di industri keuangan yakni perbankan, pembiayaan, asuransi, pembiayaan (multifinance) dan sekuritas.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi, Iconomics menggelar virtual awarding “Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands (Millennials Choice)” dan perusahaan-perusahaan dengan nilai tertinggi diberikan title “Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands”.

Founder & CEO Iconomics Bram S Putro menjelaskan acara Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands ini merupakan dukungan dan apresiasi konkret dari Iconomics kepada perusahaan-perusahaan keuangan.

Perlu disadari, digitalisasi yang sudah diadopsi perusahaan-perusahaan keuangan sangat bermanfaat saat Indonesia dan dunia dihantam oleh COVID-19.

Digital disrupsi yang beberapa tahun terakhir menjadi tantangan, ternyata mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi industri keuangan.