Indy Barends Ungkap Kondisi Indra Bekti Setelah Sempat Pendarahan Otak

jpnn.com, TANGSEL - Presenter Indy Barends mengungkap kondisi sahabatnya, Indra Bekti, yang sempat mengalami pendarahan otak.

Menurut dia, kondisi Indra Bekti belum pulih seratus persen. Ada beberapa ingatan yang belum jelas diingat.

"Kan, kejadiannya Desember. Setahun terakhir ini ada on and off, dia ingat atau tidak," ujar Indy Barends, kepada awak media di Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Indy Barends menuturkan bahwa ingatan Indra Bekti sedikit menurut setelah mengalami pendarahan otak.

"Tetapi kalau (ingatan) yang lama, kejadian lama, dia ingat," ungkap Indy.

Dia lantas bercerita momen saat dirinya memperlihatkan sebuah video kepada Indra Bekti.

Dalam video itu memperlihatkan kondisi mantan suami Aldila Jelita, saat sedang sakit.

"Waktu aku kasih lihat videonya, dia begini 'hah, ternyata gue ada di kondisi ini'," tutur Indy Barends.