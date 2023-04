Info dari Tantowi Yahya soal Profil Politikus Muda Golkar untuk Jabatan Menpora

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya mengungkapkan bahwa koleganya, Dito Ariotedjo, bakal dilantik menjadi menteri pemuda dan olahraga atau menpora.

Sebelumnya jabatan menpora ditempati Zainuddin Amali. Namun, politikus senior Golkar itu mengundurkan diri jabatan menpora karena terpilih menjadi wakil ketua umum PSSI.

Oleh karena itu, Dito yang juga politikus Golkar akan dilantik menjadi menpora.

"Insyaaallah (pelantikan) enggak ada halangan," kata Tantowi saat dihubungi awak media, Senin (3/4).

Mantan Ambasador RI untuk Selandia Baru (New Zealand) itu mengatakan Dito merupakan sosok yang tepat menjabat menpora.

Tantowi menyebut koleganya di Golkar itu merupakan sosok muda yang memahami organisasi.

"Kami yakin, dia (Dito, red) akan bisa cepat berdaptasi. Bangga punya menpora yang benar-benar anak muda," kata mantan pembawa acara kuis Who Want To Be A Millionaire Indonesia itu.

Dito merupakan ketua umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Ayahnya ialah Arie Prabowo Ariotedjo yang pernah menjadi direktur utama PT Antam.