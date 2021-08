Ingin Investasi Tetapi Gaji UMR, Coba Saran Ini

Sabtu, 28 Agustus 2021 – 14:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Memiliki gaji standar sesuai Upah Minimum Regional (UMR) bukan berarti tidak bisa berinvestasi.

Co-Founder Zipmex Raymond Sutanto membagikan kiat agar tetap bisa berinvestasi meski gaji sesuai standar UMR.

"Sebenarnya gaji UMR dan bukan UMR bukan masalah. Investasi itu earlier you do better," ujar Raymond di Jakarta, Sabtu (28/2).

Raymond pun membagikan sejumlah kiat yang bisa digunakan masyarakat untuk berinvestasi dengan modal gaji UMR.

1. Luruskan niat

Raymond menyebut pertama adalah menentukan tujuan. Niat tentu tidak akan terpancang kuat kalau tidak punya tujuan.

Untuk memberikan dasar yang kuat pada niat itu dan membuat semakin yakin dalam berinvestasi, harus ditentukan tujuan terlebih dahulu.

Tujuannya bisa apa saja, tergantung apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Tujuan tersebut misalnya berencana membeli rumah dalam kurun waktu lima tahun mendatang, membeli motor tahun depan, atau bahkan pensiun dini.