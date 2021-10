Ingin Keluar dari Zona Nyaman, Amanda Caesa Tampil Beda

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Amanda Caesa akhirnya merilis single keempat, yakni Mengapa Patah Hati. Single ini menjadi yang pertama kalinya dengan berbahasa Indonesia.

Di tiga single sebelumnya, pelantun Why Cant We, itu selalu mengusung lagu berbahasa Inggris yang diciptakan sendiri.

Wanita 18 tahun itu juga ingin merangkul para penggemar baru yang menyukai lagu-lagu berlirik bahasa Indonesia.

"Aku ingin keluar dari zona nyaman. Aku ingin men-challenge diri aku untuk mencoba hal baru," ujar Amanda Caesa.

Meski berbeda bahasa dari single sebelumnya, Amanda tetap mempertahankan ciri gaya bermusiknya dengan lagu-lagu yang easy listening.

Mengapa Patah Hati merupakan single ciptaan Pika Iskandar, yang sukses menerjemahkan apa yang Amanda inginkan.

"Aku suka semua karya ciptaan Mas Pika, lagunya easy listening, dan relate dengan perasaan banyak orang. Jadi Agustus 2021, aku hubungi Mas Pika. Aku ceritain semua yang lagi aku rasain saat itu, dan akhirnya Mas Pika yang menterjemahkan ke dalam lirik dan lagu," ucapnya.

Meski untuk kali pertamanya membawakan lagu milik orang lain, putri pelawak Parto Patrio itu mengaku tak mengalami banyak kesulitan.