Ingin Mewujudkan Keadilan, Andra Soni Bikin Program Sekolah Gratis untuk Negeri & Swasta

jpnn.com - JAKARTA - Calon Gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni, mengungkap alasannya mengusung Program Sekolah Gratis untuk Negeri dan Swasta, yang diulas dalam debat Pilkada Banten, Rabu (17/10) malam.

Andra Soni berharap program tersebut memunculkan keadilan bagi setiap anak dalam mengakses pendidikan di Provinsi Banten.

"Dengan sekolah gratis, setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang tanpa terkendala oleh kondisi ekonomi keluarga, mulai jenjang setara SMA, SMK, MA Negeri dan Swasta di Banten," kata Andra kepada awak media Kamis, (17/10).

Ketua DPRD Banten periode 2019-2024 itu mengatakan bahwa Program Sekolah Gratis menjadi satu di antara faktor penting membangun sumber daya manusia (SDM) demi menuju Indonesia Emas 2045.

"Jadi, bagaimana supaya pendidikan bisa berkualitas dan adil merata kepada seluruh masyarakat Banten," ungkapnya.

Selain sekolah gratis, Andra juga pengin menciptakan keadilan dengan membangun layanan kesehatan bagi warga Banten, apabila terpilih menjadi gubernur.

"Kemudian, bagaimana masyarakat Banten mampu menerapkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, no one left behind, tidak boleh ada satu pun warga banten yang ditinggalkan," kata ketua DPD Partai Gerindra Banten, itu.

Dia pun berjanji ke depan tidak akan ada daerah yang tertinggal, apabila dirinya memimpin Banten.