Ini 5 Topik Utama di Konferensi Internasional ke-3 ICECCEP, Ada Soal Ketahanan PAUD

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia menggandeng negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menguatkan komitmen bersama dalam mempercepat transformasi pendidikan anak usia dini (PAUD). Hal ini untuk memantapkan perannya sebagai ketua ASEAN ke-5.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Dirjen PDM) Iwan Syahril mengungkapkan pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek komitmen memprioritaskan PAUD dengan melakukan modifikasi kurikulum secara konsisten agar responsif terhadap perkembangan zaman.

"Kemendikbudristek juga konsisten menyusun metode pembelajaran bervariasi, serta membuka peluang kolaborasi yang melibatkan sektor swasta," kata Dirjen Iwan Syahril dalam Dialog Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di ASEAN atau forum Southeast Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education (SEA PD on ECCE) di Jakarta, Selasa (25/7).

Dialog kebijakan ini digelar bersamaan dengan Konferensi Internasional ke-3 tentang PAUD dan Pengasuhan Anak atau 3rd International Conference on Early Childhood Care Education and Parenting (ICECCEP).

Dirjen Iwan berharap konferensi hari ini menjadi kesempatan bagi negara-negara ASEAN untuk menyatukan berbagai gagasan dengan saling berbagi praktik baik dalam penyediaan layanan PAUD yang berkualitas.

"Bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik, dimulai dari komitmen lebih kuat dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD,” ujar Iwan di hadapan para menteri pendidikan dari 11 negara kawasan Asia Tenggara, duta besar negara-negara Asia Tenggara untuk Indonesia, serta ratusan delegasi.

Baca Juga: Sebegini Jumlah Akreditasi yang Ditetapkan BAN PAUD dan PNF Selama 4 Tahun

Dia berharap semua akan terlibat dalam diskusi yang bermanfaat dan bermakna dalam rangka memajukan PAUD di kawasan ASEAN.

Sementara itu, Direktur Southeast Asia Ministers of Education Organization Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP), Prof. Vina Adriany menjelaskan dalam konferensi internasional tersebut dibahas 5 topik bahasan pada sesi pararel.