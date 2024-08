Ini Daftar Harga Tiket DWP 2024 di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Tiket 3-Day Pass untuk festival musik elektronik, Djakarta Warehouse Project 2024 atau DWP 2024 sudah bisa dibeli secara online.

Adapun harga tiket GA-Early Entry 3-Day Pass dijual mulai dari Rp 1,750,000 (Early Entry Presale-1), tiket GA-Presale 3-Day Pass dari Rp 1,900,000 (Presale-1), VIP-Presale 3-Day Pass dengan harga dari Rp 3,950,000.

Djakarta Warehouse Project 2024 atau DWP 2024 kembali mengumumkan bintang tamu tambahan yang siap tampil di Jakarta pada 13, 14, dan 15 Desember 2024.

Melalui video trailer yang diunggah, DWP 2024 mengungkap lineup fase pertama yang menghadirkan nama-nama besar di industri musik elektronik.

Pengumuman kali ini memastikan bahwa terdapat sekitar 11 DJ yang siap bergabung untuk menghibur festival yang diadakan oleh Ismaya Live tersebut.

Antara lain, Armin Van Buuren, Steve Aoki, dan Timmy Trumpet akan bergabung sebagai headliner DWP 2024, bersama dengan Anyma yang telah diumumkan terlebih dahulu.

Armin Van Buuren akan kembali di DWP tahun ini setelah penampilan terakhirnya di DWP 2022. Dia menjanjikan sisi lain dari dirinya, dengan lagu-lagu seperti ‘God Is In The Soundwaves’, ‘Love Is A Drug’, Lose This Feeling.

Setelah 7 tahun, Steve Aoki kembali ke DWP 2024 menjadi salah satu headliner pada tahun ini. Produser dan DJ yang menerima nominasi Grammy sebanyak 2 kali siap meriahkan panggung #DWP24 dengan 'cake' dan gaya musik khas yang lintas genre.