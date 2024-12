Ini Finalis Pertama BWF World Tour Finals 2024, Bersejarah

jpnn.com - HANGZHOU - Ganda campuran Malaysia Chen Tang Jie/Toh Ee Wei mengukir sejarah di pentas BWF World Tour Finals 2024.

Untuk pertama kalinya sejak era BWF World Tour Finals dimulai pad 2018, ada mixed doubles dari Malaysia yang menembus final.

Chen/Toh masuk final BWTF 2024 setelah mengalahkan rekan senegaranya; Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie pada partai pertama semifinal di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Sabtu (14/12) pagi WIB.

Setelah 42 menit, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei menang 21-15, 21-12.

Pada laga final besok, Chen/Toh akan berhadapan dengan pemenang dari semifinal sesama China; Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong.

Saat ini di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium sedang mengayun raket dua perempuan.

Tunggal putri Jepang Aya Ohori menghadapi wakil tuan rumah Han Yue.

Pemenang dari duel Aya vs Han akan ketemu yang terbaik dari pertemuan Wang Zhi Yi (China) vs An Se Young (Korea). (bwf/jpnn)