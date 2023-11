Ini Harapan Luna Maya di 2024, Oh Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya mengungkapkan hal apa saja yang belum dia capai hingga menjelang berakhirnya 2023.

Dia mengaku tak ada hal yang belum tercapai di tahun ini karena dirinya memang tidak memiliki target tertentu.

"Enggak sih aku enggak ada targetnya harus selalu lebih baik saja, enggak terlalu mikirin," ujar Luna Maya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (27/11).

Ketika ditanya soal harapan di tahun mendatang, dia berharap semua hal berjalan dengan baik.

"Tambah baik, tambah bagus," kata Luna Maya.

Tak hanya itu, perempuan kelahiran Bali tersebut juga berharap agar dunia makin membaik di tahun depan.

Pemain film Mendarat Darurat itu berharap tidak ada lagi peperangan pada 2024.

"Kalau bisa no more wars, tidak ada perang lagi, please stop dan ya itu saja," ucap Luna Maya.