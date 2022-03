Ini Keinginan Ibunda Kalina Ocktaranny Sebelum Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Model Kalina Ocktaranny mengungkap keinginan sang ibunda, Een Wardhania sebelum meninggal dunia.

Menurut Kalina, almarhumah sempat ingin bertemu dengan cucunya, Azka Corbuzier.

"Mama, semua kumpul di rumah Mama. Mama kemarin-kemarin tanya Azka kan?" tulis Kalina melalui akunnya di Instagram.

Mantan istri Vicky Prasetyo itu bercerita sempat membaawa Azka mengunjungi neneknya saat terbaring koma.

"Azka ada di rumah Mama sekarang, bisikin mama. Kata Azka 'Mamame, if you sess someone with white hair, that's me'," lanjut Kalina.

Dia pun mengaku senang saat melihat respons sang ibunda yang menggerakkan bola mata dan mulutnya.

Saat itu, Kalina dan seluruh anggota keluarga berkumpul untuk menemani sang ibunda.

Dia pun sempat berharap sang ibunda akan terbangun dari koma. Namun, takdir berkata lain.