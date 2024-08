Ini Rahasia Cantik Wulan Guritno, Kulit Sehat & Bebas Jerawat

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Wulan Guritno memiliki segudang kesibukan sebagai aktris, model, dan juga seorang Ibu.

Meski kesibukannya padat, Wulan Guritno tetap berusaha menjaga kesehatan tubuh luar dan dalam dengan menjaga pola makan dan waktu istirahat.

Selain itu, Wulan juga mengaku mengonsumsi suplemen atas rekomendasi dokter sebagai penunjang kegiatannya tersebut.

“Bagi saya yang memiliki kesibukan padat, penting untuk memperhatikan kondisi tubuh," kata Wulan Guritno dalam Astria Lunch & Talk: You don’t need a fairy to be a Cinderella, Minggu (4/8).

Dia mengaku selalu berusaha menjaga pola makan dan istirahat yang cukup supaya tubuh tetap sehat.

Selain itu, dia juga direkomendasikan dokter untuk mengonsumsi suplemen ASTRIA supaya tetap awet muda dan kece setiap hari.

Dengan mengonsumsi satu kapsul ASTRIA setiap hari dapat membantu mengatasi peradangan jerawat, serta membuat kulit lebih cerah. Konsumen dapat menjadi versi terbaik dirinya tanpa memerlukan keajaiban.

Pada kesempatan sama, President Director PT Pertiwi Agung (Landson), Fera Damayanti menyampaikan ASTRIA telah melalui uji klinis ketat yang dilakukan untuk menjaga kualitasnya.