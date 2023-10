Ini yang Membuat YouTube Jadi Platform Paling Banyak Disukai Gen Z Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - YouTube Works Awards Southeast Asia: The Finale 2023 mengambil tema 'Be Where it Matters' (Hadir di Tempat yang Tepat), baik bagi audiens maupun demi hasil bisnis.

Selaras dengan itu, platform ini merilis survei terbaru ‘WhyVideo’ dari Kantar dan ‘YouTube’s Trends Survey, Indonesia’ dari Ipsos.

Keduanya menemukan YouTube menjadi salah satu layanan video yang paling disukai dan paling banyak ditonton Gen Z Indonesia.

Salah satu alasannya karena YouTube memungkinkan untuk mengakses berbagai jenis konten di satu tempat, mulai dari konten pendek, panjang, hingga live streaming.

"Lembaga riset Kantar menemukan bahwa YouTube adalah layanan video yang paling disukai penonton Gen Z di Indonesia. Survei ini juga menekankan lebih lanjut bahwa Gen Z memilih YouTube sebagai platform favorit untuk menonton berbagai jenis video," ujar Regional Director YouTube Asia-Pacific, Ajay Vidyasagar dalam Media Briefing YouTube Works Awards Southeast Asia: The Finale 2023 di Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Namun, seiring dengan terus berkembangnya lanskap digital, preferensi dan perilaku penonton pun ikut berubah.

"Gen Z Indonesia mengonsumsi berbagai format video yang berbeda saat menonton. Malah, mereka cuma menghabiskan maksimal 24 persen dari waktu menonton mereka untuk mengonsumsi satu format," ucap Ajay.

Pihaknya pun menemukan adanya peningkatan jumlah orang Indonesia yang menonton video pendek.