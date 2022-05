Inilah 14 Wanita yang Bakal Tampil di Final Uber Cup 2022

jpnn.com, BANGKOK - Dua tim raksasa bulu tangkis putri dunia saat ini China dan Korea bertemu di final Uber Cup 2022.

Partai pertama mempertemukan tunggal putri Korea An Seyoung versus peringkat tiga dunia asal China Chen Yu Fei.

Pertemuan nanti merupakan yang ke-7 buat kedua pemain. An Seyoung punya pekerjaan rumah superberat, lantaran dia belum pernah menang melawan Chen.

Di partai kedua, bakal bertarung dua ganda putri terbaik dunia saat ini, Lee Sohee/Shin Seungchan (ranking dua) vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (peringkat satu).

Sama seperti An Seyoung, Lee/Shin belum pernah menang atas calon lawannya.

Lima kali meladeni Chen/Jia, Lee/Shin selalu menjadi pesakitan.

Partai ketiga kembali menghadirkan nomor tunggal. Kim Gaeun vs He Bing Jiao. Head to head 1-3, Kim berutang.

Andai urusan Korea vs China di final Uber Cup 2022 belum kelar sampai partai ketiga, ada ganda putri Kim Hye Jeong/Kong Heeyong vs Huang Dong Ping/Li Wen Mei yang harus mengayun raket.