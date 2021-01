Inilah 20 Semifinalis Yonex Thailand Open 2021

jpnn.com, BANGKOK - Korea menjadi negara yang paling banyak menempatkan wakilnya di semifinal Yonex Thailand Open 2021.

Ada lima dari 20 semifinalis.

Salah satunya ialah tunggal putri An Se Young, berusia 18 tahun.

An Se Young lolos ke semifinal setelah mengalahkan pemain kesayangan Thailand Ratchanok Intanon 22-20, 21-12.

Highlights | An Se Young and Ratchanok Intanon compete for a spot into the semifinals ????#HSBCbadminton #BWFWorldTour #YonexThailandOpen pic.twitter.com/7zseXFFqNM — BWF (@bwfmedia) January 15, 2021