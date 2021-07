Inilah Daftar Nominasi Emmy Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - Emmy Awards 2021 akan diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat pada 19 September mendatang.

Berikut daftar lengkap nominasi Emmy Awards 2021:

Best Drama Series

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid's Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This is Us

Best Comedy Series

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

The Flight Attendant

Hacks

The Kominsky Method

PEN15

Ted Lasso

Best Limited Series

I May Destroy You

Mare of Easttown

The Queen's Gambit

The Underground Railroad

WandaVision

Best Comedy Actor

Anthony Anderson, black-ish

Michael Douglas, The Kominsky Method

William H. Macy, Shameless

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Kenan Thompson, Kenan

Best Comedy Actress

Aidy Bryant, Shrill

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Allison Janney, Mom

Tracee Ellis Ross, black-ish

Jean Smart, Hacks

Best Drama Actor

Sterling K. Brown, This Is Us

Jonathan Majors, Lovecraft Country

Josh O'Connor, The Crown

Regé-Jean Page, Bridgerton

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, Perry Mason