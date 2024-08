Inilah Daftar Pemenang Indonesia's Best Managed Companies 2024

jpnn.com, JAKARTA - Deloitte memberikan penganugerahan bagi perusahaan yang mengelola bisnis dengan strategi yang tepat, budaya dan komitmen, serta inovasi dalam Indonesia’s Best Managed Companies 2024.

Best Managed Companies Leader Deloitte Southeast Asia Chua How Kiat mengatakan para pemenang penghargaan Best Managed Companies unggul berkat inovasi, penciptaan nilai yang digerakkan oleh tujuan, kepemimpinan industri, komitmen terhadap keberlanjutan, keterlibatan bakat secara aktif, dan pola pikir yang berpusat pada pelanggan.

"Setelah menyaksikan evolusi para pemenang melalui proses penghargaan, terutama mereka yang telah berpartisipasi dalam beberapa tahun terakhir, sungguh luar biasa melihat bagaimana para pemenang meningkatkan standar kesuksesan di antara pelaku bisnis swasta di wilayah ini,” ujar Chua How Kiat dikutip, Sabtu (10/8).

Seperti diketahui, tahun ini satu perusahaan meraih Gold Standard untuk pertama kalinya, setelah memperoleh gelar Indonesia's Best Managed Company selama empat tahun berturut-turut, yang menegaskan konsistensi mereka dalam menerapkan praktik-praktik manajemen yang unggul.

Berkat pencapaian ini, perusahaan tersebut kini bergabung dengan kelompok perdana pemenang Gold di antara Southeast Asia’s Best Managed Companies.

"Selain itu, program penghargaan ini menyambut dua pemenang yang baru saja memenuhi syarat sebagai Best Managed Companies, dengan tiga perusahaan yang berhasil mempertahankan status Best Managed selama tiga tahun berturut-turut," beber Chua How Kiat.

Dia menegaskan penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen berkelanjutan mereka terhadap praktik bisnis dan kinerja perusahaan yang luar biasa.

Menurutnya, untuk meraih predikat Best Managed Company, para kandidat harus melalui penilaian ketat yang dilakukan oleh panel juri independen dan multidisiplin.