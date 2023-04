Inilah Kontestan NBA Playoffs 2022-23, Mana Tim Anda?

jpnn.com - JAKARTA - Musim reguler NBA 2022-23 berakhir, Senin (10/4) WIB.

Sebanyak 15 tim di Wilayah Timur dan 15 tim di Wilayah Barat masing-masing telah menyelesaikan 82 pertandingan.

Milwaukee Bucks menjadi juara Eastern Conference dengan mengoleksi 58 kemenangan, 24 kali kalah.

Denver Nuggets pemuncak di Western Conference dengan rekor 53-29.





Enam tim terbaik masing-masing wilayah berhak lulus langsung ke NBA Playoffs.

Peringkat ke-7 sampai ke-10 harus melakoni babak Play-in, mencari dua tim yang berhak menembus Playoffs masing-masing conference sebagai unggulan ke-7 dan ke-8. Play-in yang hanya single game itu akan digelar 12-13 April WIB.

Di Playoffs yang menggunakan format best of seven, unggulan ke-7 harus meladeni unggulan ke-2. Unggulan ke-8 versus juara wilayah. NBA Playoffs akan dimulai pada 16 April WIB. (adk/jpnn)