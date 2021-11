Inilah Masa Terbaik Seorang Perwira Jadi Pemimpin Sejati

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan masa krisis merupakan masa terbaik bagi seorang perwira untuk menjadi seorang pemimpin sejati.

“Di situlah semua pengetahuan, pengalaman, karakter, dan ketahanan kepemimpinan diuji. Siapkan diri untuk berani menghadapi tantangan dan menang dalam segala situasi kepemimpinan," kata Laksamana Yudo Margono kepada para wisudawan saat menutup Dikreg Seskoal Angkatan Ke-59 TA 2021.

Pada upacara penutupan bertempat di Gedung Auditorium Yos Sudarso Seskoal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (3/11) tersebut, KSAL didampingi Ketua Umum Jalasenastri Ny. Vero Yudo Margono mewisuda 175 Perwira.

Mereka terdiri dari 166 Perwira TNI AL dari berbagai korps yaitu 50 Korps Pelaut, 26 Korps Teknik, 15 Korps Elektronika, 10 Korps Suplai, 39 Korps Marinir, 4 Korps Kesehatan, 7 Korps Khusus dan 4 Korps Polisi Militer, 2 Perwira TNI AD, 2 Perwira TNI AU, 4 Perwira Polisi serta 4 Perwira Angkatan Laut dari negara sahabat yakni Malaysia, Singapura, Pakistan, dan Uni Emirates Arab.

Selanjutnya, KSAL menjelaskan Seskoal sebagai center of excellent on naval and maritime science memiliki peran penting dalam mendidik dan membekali para perwira agar dapat menjadi teknokrat matra laut yang memiliki wawasan yang luas, critical thinking serta ide-ide dan pemikiran strategis di bidang keangkatanlautan, kemaritiman, dan pertahanan negara di laut.

Dia berharap Pendidikan Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Laut yang berlangsung selama 10 bulan, para perwira memiliki pola pikir, pola tindak, dan pola sikap yang matang, kemampuan analisis yang tajam serta cakrawala pandang yang luas.

“Pada saatnya menjadi pemimpin, bekal tersebut sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat,” ujar KSAL.

Kegiatan Upacara Penutupan Dikreg Seskoal Angkatan ke-59 TA 2021 diawali dengan penanggalan tanda siswa, penyematan pin Dharma Wiratama dan pemberian penghargaan Dharma Wiratama Parpurna, Dharma Wiratama Cendikia, Dharma Wiratama Widiawacana serta Dharma Wiratama Sumekar, dilanjutkan dengan pemberian ijazah, dan pembacaan siswa terbaik.